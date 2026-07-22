Esquema de distribuição de drogas é alvo de operação com três prisões em RO

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Rondônia (FICCO/RO) deflagrou, com apoio da 1ª Delegacia de Polícia de Guajará-Mirim, nessa segunda-feira (20/7), a Operação “Compressor”, voltada à desarticulação de cadeia logística de tráfico de drogas com atuação nos municípios de Porto Velho e de Guajará-Mirim.

A operação tem como objetivo desarticular a aquisição, o transporte, o recebimento e a distribuição de entorpecentes provenientes do município de Guajará-Mirim, destinada à distribuição em Porto Velho, em atividade vinculada a grupo criminoso.

A investigação origina-se de apreensão, em abril de 2026, de, aproximadamente, 13,5 kg de maconha ocultos no interior de um objeto remetido por transportadora.

A decisão judicial culminou com o cumprimento, nesta data, de três mandados de prisão preventiva e três de busca e apreensão domiciliar, expedidos pela 1ª Vara de Delitos de Tóxicos da Comarca de Porto Velho/RO, nos municípios de Porto Velho e de Guajará-Mirim.

A FICCO/RO é composta pela Polícia Federal, pela Polícia Civil, pela Polícia Penal Estadual, pela Polícia Militar e pela Polícia Penal Federal.