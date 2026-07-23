Facebook Instagram
quinta-feira, 23 de julho de 2026.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO AGOE

EDITAL_DE_CONVOCACAO_2026(2)(2)_assinado
Compartilhe:
Últimas notícias

Últimas notícias

© 2008-2026 - Todos os direitos reservados a Jornal Extra de Rondônia.

ATENÇÃO

Proibido copiar conteúdo desta página!