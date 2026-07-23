Preço do boi gordo fica estável com oferta restrita de animais

O mercado pecuário teve um dia de estabilidade nesta terça-feira (21/7) na maior parte do país.

Segundo o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), as cotações estavam firmes e os negócios apresentavam boa liquidez na maior parte das praças.

A oferta restrita de animais terminados segue como o principal fator de sustentação dos preços.