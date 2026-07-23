Preço do boi gordo fica estável com oferta restrita de animais

O mercado pecuário teve um dia de estabilidade nesta terça-feira (21/7) na maior parte do país.
Segundo o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), as cotações estavam firmes e os negócios apresentavam boa liquidez na maior parte das praças.
A oferta restrita de animais terminados segue como o principal fator de sustentação dos preços.
Das 33 regiões monitoradas pela Scot Consultoria, 22 não tiveram mudanças no preço do boi gordo na comparação diária, enquanto outras dez praças registraram altas nas cotações. Apenas em Roraima os valores sofreram queda.
Nas praças de Araçatuba (SP) e Barretos (SP), referências para o mercado, a cotação do boi gordo seguiu em R$ 335 a arroba para o pagamento a prazo. O “boi China” e a novilha também não tiveram alterações. Já o preço da vaca subiu R$ 2, para R$ 312 a arroba.
Segundo a Scot, a oferta de bovinos estava enxuta, e a disponibilidade de fêmeas estava menor do que dos machos. Os compradores, por sua vez, demonstravam maior disposição para negociar na comparação com a semana passada.
Apesar de não quererem alongar as escalas, os compradores buscavam mantê-las confortáveis e, para isso, melhoraram as ofertas. Havia negócios acima das referências, mas não em volume suficiente para alterar as cotações.
Segundo a consultoria Safra & Mercado, as indústrias ainda encontram dificuldade na composição das escalas de abate. “O ambiente sugere a continuidade do movimento de alta no curtíssimo prazo, uma vez que a disponibilidade de gado para abate tende a seguir limitada, ao menos em julho”, destaca o analista Fernando Iglesias.
A Safras destaca que a demanda segue como um limitador neste momento, em especial das exportações, considerando a queda do ritmo diário de embarques, consequência do esgotamento virtual das cotas de exportação disponibilizadas pela China.
O mercado também permanece atento aos indicadores de vendas internas, com o consumidor brasileiro ainda enfrentando dificuldades em função do alto nível de endividamento.
Nesta terça-feira, o mercado atacadista apresentaou preços firmes, informa a Safras. “O ambiente de negócios sugere por menor propensão a reajustes durante a segunda quinzena do mês, período pautado por menor apelo ao consumo. A carne bovina permanece menos competitiva se comparado as proteínas concorrentes, em especial na comparação com a carne de frango”, comenta Iglesias.