Preço do suíno vivo integrado supera valor do mercado independente

Os preços do suíno vivo no mercado integrado estão acima dos registrados no mercado independente em algumas regiões neste mês de julho, informa o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).

Tradicionalmente, o mercado independente opera com valores acima dos do integrado por conta dos maiores custos e riscos da atividade.

Pesquisadores do Cepea ressaltam que este tipo de movimento atípico tem sido observado neste ano em algumas praças do Sul, sobretudo em Braço do Norte (SC), refletindo o cenário adverso que o mercado independente vem enfrentando, marcado pela alta oferta interna, somada à procura enfraquecida, que tem gerado preços baixos ao longo de todo o ano.

Na quarta-feira (22/7), o indicador Cepea/Esalq para o suíno vivo, que registra cotações no mercado independente, apontou o preço médio de R$ 4,93 o quilo em Santa Catarina, uma queda de 2,38% desde o início do mês. No Rio Grande do Sul, a cotação estava em R$ 4,85 o quilo, recuo de 3,96% no acumulado de julho.