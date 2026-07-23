Produção de algodão deve cair 1,5% em 2025/26, diz consultoria

A Agroconsult divulgou nesta quinta-feira (23/07) estimativa de que a produção brasileira de algodão poderá atingir 4,2 milhões de toneladas de pluma na safra 2025/26, volume que, se confirmado, será 1,5% inferior ao do ciclo 2024/25.
A projeção ocorre antes do início da “Etapa Algodão” da expedição Rally da Safra, promovida pela consultoria e que terá início na próxima segunda-feira (27/07).
A previsão de uma produção menor reflete redução de 4,1% da área plantada na comparação com a safra passada, para 2,12 milhões de hectares.
A partir de segunda-feira, as equipes de campo do Rally da Safra farão o diagnóstico técnico de áreas cultivadas com a pluma em Mato Grosso e na Bahia, durante a colheita da temporada 2025/26.
Apesar da perspectiva de produção menor, a consultoria considera que o bom desempenho produtivo deve compensar a redução de área. A produtividade média é projetada em 318 arrobas de algodão em caroço por hectare.
Em Mato Grosso, a redução de 6,5% na área plantada de algodão, em relação à safra passada, deve resultar em queda de 5,6% na produção de pluma, para 2,9 milhões de toneladas, segundo as estimativas pré-Rally. Já a produtividade é projetada em 318 arrobas de algodão em caroço por hectare, acima das 315 arrobas na safra passada.
Na Bahia, a área plantada deve permanecer estável em 425 mil hectares – entre áreas de sequeiro e irrigadas -, mostram as projeções pré-Rally. A redução do sequeiro será compensada pelo avanço das lavouras com irrigação.
“Este é o novo normal da Bahia, com uma nova curva de calendário de plantio: a área irrigada já representa quase metade de toda área plantada do estado, o que justifica o plantio mais ‘atrasado’ desse ciclo”, disse em nota Heloísa Melo, sócia diretora da Agroconsult e coordenadora técnica da etapa.
A produção baiana poderá crescer 10,6% e atingir 882 mil toneladas, segundo dados pré-Rally. A produtividade média é estimada hoje em 335 arrobas de algodão em caroço por hectare.
As equipes do Rally percorrerão áreas estratégicas de produção no oeste da Bahia entre 27 de julho e 1º de agosto, como as regiões de Correntina, Posto do Rosário, Roda Velha, Formosa do Rio Preto, Barreiras e Luís Eduardo Magalhães.
Na sequência, entre 10 e 14 de agosto, os técnicos percorrerão o sudeste do Mato Grosso, verificando as condições das lavouras nas regiões dos municípios de Rondonópolis, Primavera do Leste, Santo Antônio do Leste e Campo Verde, finalizando esse trecho com visitas aos grandes grupos do setor em Cuiabá.
Já entre os dias 23 e 28 de agosto, os técnicos estarão no oeste e médio-norte mato-grossense, contemplando as regiões de Sorriso, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, Campo Novo do Parecis, Sapezal e Campos de Júlio, finalizando o trecho em Cuiabá.
Esta é a segunda edição da etapa algodão do Rally da Safra. Lançada no ano passado, a etapa contou com mais de 30 visitas a produtores de algodão em 2025.
Os resultados da expedição deste ano serão apresentados durante o Congresso Brasileiro do Algodão, em 22 de setembro.