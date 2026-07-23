Produção de algodão deve cair 1,5% em 2025/26, diz consultoria

A Agroconsult divulgou nesta quinta-feira (23/07) estimativa de que a produção brasileira de algodão poderá atingir 4,2 milhões de toneladas de pluma na safra 2025/26, volume que, se confirmado, será 1,5% inferior ao do ciclo 2024/25.

A projeção ocorre antes do início da “Etapa Algodão” da expedição Rally da Safra, promovida pela consultoria e que terá início na próxima segunda-feira (27/07).