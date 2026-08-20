MP denuncia mulher que invadiu casa com carro e matou idoso atropelado em Porto Velho

O Ministério Público do Estado de Rondônia (MPRO), por meio da 41ª Promotoria de Justiça de Porto Velho, denunciou a mulher acusada de invadir uma residência com um veículo, atropelar e matar um idoso de 68 anos no centro da capital.

As denúncias pelos crimes de homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado foram recebidas pelo Poder Judiciário, dando início à ação penal.

O caso ocorreu no dia 1º de julho deste ano. A ré discutia com vizinhos após ter colidido seu carro, um Jeep, contra o portão do residencial onde morava. Na ocasião, o idoso se aproximou e fez uma breve intervenção na conversa.

De acordo com a denúncia do MPRO, a acusada foi até a casa da vítima e fez ameaças, sendo retirada do local por um vizinho. Pouco depois, ela retornou, posicionou o automóvel em frente ao imóvel do idoso e, mesmo após pedidos de desculpas dos moradores e da própria vítima, acelerou o veículo e invadiu a residência.

O impacto e as lesões causadas pelo atropelamento resultaram na morte do idoso. Na mesma ação, a mulher ainda tentou atingir outros dois familiares da vítima que estavam no local, mas eles conseguiram se desvencilhar no último instante e sobreviveram.

Diante dos fatos, a Promotoria de Justiça denunciou a mulher por homicídio qualificado — praticado por motivo fútil e com recurso que impossibilitou a defesa da vítima —, além de duas tentativas de homicídio qualificado, considerando também a idade avançada do idoso atingido. Com o recebimento da denúncia pela Justiça, o processo segue para as próximas fases do julgamento, onde a responsabilidade criminal da acusada será decidida.