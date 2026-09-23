Impacto dos pedágios sobre moradores e produtores entra no debate de Ederson Deiró

A discussão sobre os impactos dos pedágios nas rodovias faz parte da agenda apresentada por Ederson Deiró, candidato a deputado federal pelo Republicanos.

O tema envolve diretamente moradores, trabalhadores, transportadores e produtores que dependem das estradas para se deslocar e movimentar mercadorias.

Deiró defende que o debate considere a realidade econômica de Rondônia e os custos enfrentados por quem utiliza as rodovias. Para ele, é necessário acompanhar não apenas os valores das tarifas, mas também os investimentos e serviços previstos nos contratos de concessão.

No setor produtivo, o transporte representa uma parcela importante dos custos. A cobrança de tarifas pode representar uma despesa adicional para produtores e empresas que utilizam as rodovias com frequência.

O candidato pretende levar a discussão para o âmbito federal e acompanhar as decisões relacionadas à infraestrutura rodoviária. A pauta também envolve transparência sobre contratos e cumprimento das obrigações estabelecidas para as concessionárias.

Na avaliação apresentada por Deiró, a infraestrutura precisa contribuir para o desenvolvimento econômico e não criar obstáculos adicionais para quem vive e produz no estado. Por isso, os pedágios estão entre os temas que pretende acompanhar no Congresso.