Natan Donadon percorre Buritis e Alto Paraíso e relembra investimentos destinados aos municípios

O candidato a deputado federal Natan Donadon esteve nos municípios de Buritis e Alto Paraíso durante sua agenda pelo interior de Rondônia.

As visitas foram marcadas pelo reencontro com amigos, lideranças e moradores e pela retomada do diálogo com pessoas que acompanharam sua trajetória política.

Em Buritis, Natan relembrou investimentos destinados ao município durante o período em que exerceu mandato na Câmara dos Deputados.

Entre os recursos registrados está um pacote de R$ 1 milhão para investimentos locais, contemplando R$ 200 mil para a construção de uma praça, R$ 600 mil para pavimentação, R$ 100 mil para a aquisição de um caminhão para uma associação de produtores rurais e outros R$ 100 mil para a compra de um trator destinado ao apoio a pequenos agricultores.

A atuação também é lembrada em Alto Paraíso. Durante a visita, Natan destacou a relação construída com o município e afirmou que, quando deputado federal, destinou recursos para obras de infraestrutura. “Chegando aqui em Alto Paraíso. Nós temos aqui muitos amigos. Eu, quando deputado federal, fiz um grande trabalho também por Alto Paraíso, conhecida como a cidade do jerico”, afirmou.

Registros da época apontam a destinação de R$ 600 mil para investimentos em infraestrutura de Alto Paraíso, além de R$ 300 mil registrados no orçamento federal de 2008 para implantação de infraestrutura básica no município.

Durante a passagem pela cidade, Natan também citou a praça localizada no município e a pavimentação da Avenida Porto Velho, no Setor 8, como investimentos realizados com recursos destinados por ele.

Para o candidato, o retorno aos municípios também representa a oportunidade de renovar compromissos e buscar novos investimentos. Em Alto Paraíso, ele afirmou que pretende ampliar a atuação em áreas como saúde, educação e infraestrutura. “Agora eu quero ajudar muito mais e trazer os recursos, trazer os benefícios, na área da saúde, postinho de saúde, escola, creche se precisar, também na área de exames, na área da saúde. Compromisso com vocês é melhorar o município”, declarou.

As visitas a Buritis e Alto Paraíso fazem parte do roteiro de Natan Donadon por diferentes regiões de Rondônia, em uma agenda marcada pelo reencontro com parceiros e pelo diálogo com as comunidades.