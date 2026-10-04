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domingo, 04 de outubro de 2026.

Ederson Deiró vota em Vilhena e reforça confiança em representação federal da cidade

Ederson Deiró / Foto: Assessoria

O candidato a deputado federal Ederson Deiró, votou neste domingo no Colégio Paulo Freire, em Vilhena.

Após a votação, Ederson afirmou estar confiante de que a população compreendeu a importância de Vilhena voltar a ter uma representação forte na Câmara dos Deputados.

“Votei com muita confiança e com a certeza de que Vilhena entendeu a necessidade de ter um deputado federal daqui, que conheça nossa realidade e defenda os interesses da nossa região em Brasília”, afirmou.

Ederson encerrou agradecendo o apoio recebido durante a campanha e destacou que agora aguarda a decisão das urnas com tranquilidade e fé.

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