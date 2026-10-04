PM mobiliza 2,5 mil policiais para garantir segurança no primeiro turno das Eleições em RO

A Polícia Militar de Rondônia (PMRO) mobilizou cerca de 2,5 mil policiais militares para atuar na Operação Eleições 2026, com abrangência em todos os municípios e localidades do estado, inclusive regiões de difícil acesso.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , o planejamento operacional foi estruturado de forma integrada com o Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia (TRE-RO) e demais forças de segurança do estado.

A corporação reforçará a fiscalização nos locais de votação, a escolta das urnas eletrônicas e o combate a ilícitos eleitorais, sem comprometer o policiamento ostensivo ordinário já oferecido à população.

Entre as condutas que estarão sob vigilância rigorosa da Polícia Militar estão a prática de boca de urna, o derramamento de santinhos, a compra de votos, o transporte irregular de eleitores, a violação do sigilo do voto e eventuais desordens ou tumultos nos ambientes de votação.

O atendimento a emergências de segurança pública e crimes em andamento poderá ser acionado pelo telefone 190. Para denúncias específicas sobre irregularidades e ilícitos eleitorais, o TRE-RO disponibiliza o sistema Disque-Eleição 148 (pelo número gratuito 0800 148 0148).

As autoridades orientam que os cidadãos forneçam detalhes como horário, local, envolvidos e registros em fotos, áudios ou vídeos para agilizar as apurações.