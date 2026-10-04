PRF apreende mais de 600 kg de drogas escondidos em caminhão na BR-364 em RO

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu cerca de 625,41 kg de substâncias ilícitas na madrugada deste domingo (4), durante uma fiscalização no km 282 da BR-364, no município de Presidente Médici.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a apreensão ocorreu após a equipe policial dar ordem de parada a um veículo de carga que trafegava pela rodovia federal.

Durante vistoria minuciosa, os agentes localizaram diversas caixas de papelão recheadas de tabletes de entorpecentes, escondidas tanto na cabine quanto na carroceria do caminhão.

Ao todo, foram contabilizados e apreendidos aproximadamente 469,99 kg de skunk, 107,70 kg de cloridrato de cocaína e 47,72 kg de pasta base de cocaína.

O motorista, um homem de 38 anos, recebeu voz de prisão e foi encaminhado juntamente com a carga e o veículo à Delegacia da Polícia Federal em Ji-Paraná para a formalização do flagrante pelo crime de tráfico de drogas.