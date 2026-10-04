Rosangela Donadon agradece 13.753 votos e registra maior votação de sua trajetória política

A deputada estadual Rosangela Donadon agradeceu à população de Rondônia pelos 13.753 votos recebidos nas eleições de 2026. O resultado representa a maior votação obtida pela parlamentar em sua trajetória eleitoral.

Após a apuração, Rosangela ressaltou o sentimento de gratidão aos eleitores que confiaram novamente em seu trabalho e às lideranças, apoiadores e equipes que participaram da campanha em diferentes municípios do estado.

“Rondônia, minha gratidão à nossa amada população. Foram 13.753 votos de confiança, a maior votação da minha trajetória. Cada voto representa uma pessoa que acreditou no nosso trabalho e na caminhada que construímos ao longo desses anos. Meu muito obrigada a todos”, declarou Rosangela.

Apesar da votação alcançada, Rosangela Donadon não conseguiu a reeleição. Por se tratar de uma eleição pelo sistema proporcional, a conquista das vagas para deputado estadual também depende do desempenho dos partidos e federações na disputa pelas cadeiras da Assembleia Legislativa.

Rosangela afirmou receber o resultado com serenidade e respeito às regras eleitorais, destacando que a votação recebida ficará marcada em sua história pública.

“É claro que gostaríamos de continuar esse trabalho na Assembleia Legislativa. Infelizmente, mesmo com uma votação tão significativa, não conseguimos a reeleição em razão do resultado da nossa legenda e da quantidade de cadeiras alcançadas. Recebemos o resultado com serenidade e, principalmente, com muita gratidão pelas 13.753 pessoas que confiaram em nós”, afirmou.

A parlamentar também agradeceu à população dos municípios onde esteve presente ao longo de sua atuação e durante a campanha, além dos amigos, lideranças e apoiadores que estiveram ao seu lado.

Para Rosangela, a maior votação de sua trajetória representa o reconhecimento de uma caminhada construída com presença nos municípios e atuação em áreas como saúde, educação, agricultura, infraestrutura e ações sociais.

“Encerro esta eleição com serenidade, gratidão e a certeza de que todo o trabalho realizado valeu a pena. Esses 13.753 votos jamais serão esquecidos e ficarão para sempre marcados na minha história. Que Deus abençoe cada pessoa e todas as famílias do nosso estado”, finalizou Rosangela Donadon.