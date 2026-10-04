Rosangela Donadon vota na manhã de domingo na escola Dom Pedro II, em Vilhena

A deputada estadual Rosângela Donadon votou na manhã deste domingo, 4 de outubro, durante a eleição em Vilhena.

A parlamentar compareceu à escola Dom Pedro II, antiga Cecília Meireles, onde exerceu o direito ao voto.

Rosângela esteve acompanhada do filho caçula Tiago e de assessores durante a chegada ao local de votação. Após participar do processo eleitoral, a deputada deixou a escola e seguiu acompanhando a movimentação do pleito.

Nas eleições deste ano, Rosângela Donadon busca o quarto mandato consecutivo na Assembleia Legislativa de Rondônia. A parlamentar disputa novamente uma vaga no Legislativo estadual.

A votação ocorre ao longo deste domingo em todo o estado, com a apuração dos votos prevista para começar após o encerramento da votação.