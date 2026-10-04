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domingo, 04 de outubro de 2026.

VÍDEO: Cristiane Lopes é reeleita deputada federal por Rondônia

Imagem: Assessoria

A deputada federal Cristiane Lopes (Podemos) está reeleita para mais um mandato na Câmara dos Deputados.

Com cerca de 98% das urnas apuradas em Rondônia, a candidata soma 36.370 votos.

Cristiane Lopes confirmou a permanência na bancada federal de Rondônia após uma campanha em que percorreu diferentes regiões do estado e manteve contato com eleitores e lideranças políticas.

Com a votação já consolidada e a apuração próxima do fim, a parlamentar aguarda a conclusão da totalização oficial pela Justiça Eleitoral.

>>>Vídeo:

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