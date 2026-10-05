Dr. Aparício Carvalho participa como membro da banca avaliadora da defesa de tese em faculdade de Portugal

O Dr. Aparício Carvalho, presidente do Grupo Educacional Aparício Carvalho (FIMCA e Metropolitana), participou, na sexta-feira, 2 de outubro, como membro da banca na defesa pública da tese de doutoramento de Leuda Maria da Silva Dávalos, realizada na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (FMUP), em Portugal.

Sua participação ocorreu por videoconferência, em uma sessão que reuniu professores, pesquisadores e especialistas do Brasil e de Portugal. Na condição de membro avaliador, contribuiu para a discussão acadêmica e a avaliação do trabalho apresentado pela doutoranda.

O júri foi presidido pela Doutora Guilhermina Maria da Silva Rêgo, vice-reitora da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (FMUP). Também integraram a sessão pública de defesa o Doutor Rui Manuel Lopes Nunes, professor catedrático da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (FMUP) e orientador da tese; a Doutora Carla Sónia Lopes da Silva Serrão, professora adjunta da Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico do Porto e membro avaliadora da banca; o Doutor José Hiran Silva Gallo, presidente da Câmara Técnica de Bioética do Conselho Federal de Medicina do Brasil; e a Doutora Ivone Maria Resende Figueiredo Duarte, professora associada com agregação da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (FMUP).

A defesa pública de uma tese de doutoramento constitui uma etapa central da formação de pesquisadores, na qual o trabalho científico é apresentado, discutido e avaliado por um júri especializado.

Para a comunidade acadêmica da FIMCA e da Metropolitana, a participação do reitor emérito Dr. Aparício Carvalho, valoriza a produção científica e o intercâmbio acadêmico, além de contribuir para a aproximação com instituições internacionais de excelência no ensino superior.

Sua atuação nessa sessão reforça uma trajetória dedicada à educação superior e à formação acadêmica, historicamente vinculada à expansão e ao fortalecimento do ensino na Região Norte do Brasil.