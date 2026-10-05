Polícia Militar registra 18 ocorrências eleitorais e realiza cinco prisões durante votação em Rondônia

A Polícia Militar de Rondônia (PMRO) divulgou o balanço das ações de fiscalização e combate a ilícitos durante o primeiro turno do pleito eleitoral, registrando um total de 18 ocorrências eleitorais em todo o território estadual.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , as intervenções policiais resultaram na lavratura de nove Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCO), cinco prisões ou apreensões em flagrante e cinco registros por Comunicação de Ocorrência Policial (COP).

Entre os principais ilícitos constatados no decorrer do dia de votação, a divulgação de propaganda eleitoral irregular (8 casos) e a arregimentação de eleitores ou propaganda de boca de urna (5 casos) lideraram os atendimentos.

A corporação também atuou em episódios de maior gravidade, como compra de votos, transporte irregular de eleitores, violação do sigilo do voto, difamação eleitoral, uso indevido de alto-falantes e descumprimento de procedimentos de apuração.

Na divisão regional, o Comando Regional de Policiamento IV (CRP IV) concentrou a maioria dos registros, somando 11 ocorrências. Na análise municipal, as capitais regionais Porto Velho e Ariquemes lideraram a estatística com quatro ocorrências cada, seguidas por Buritis, com duas.

Registros isolados também foram formalizados em Alta Floresta D’Oeste, Cujubim, Ji-Paraná, Campo Novo de Rondônia, Vale do Anari, Presidente Médici, Monte Negro, Jaru e Ouro Preto do Oeste.

A corporação destacou que o planejamento ostensivo e integrado assegurou a tranquilidade e a segurança de eleitores e seções de votação em todas as regiões de Rondônia durante as Eleições 2026.