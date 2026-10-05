Senador Bagattoli parabeniza Marcos Rogério e os dois novos senadores eleitos pelo PL

O PL sai como o grande vencedor das eleições em Rondônia. O Partido Liberal conquistou, de uma só vez, o Governo do Estado, duas cadeiras no Senado e a maior bancada na Câmara e na Assembleia.

Importante cabo eleitoral em 2026, o senador Jaime Bagattoli (PL) foi grande apoiador das candidaturas do PL no estado. Com grande influência no setor produtivo, o senador teve papel importante nas campanhas e comentou o feito do partido.

“Rondônia mostrou que quer mudança de verdade. Muito trabalho precisa ser feito para recolocar o estado nos trilhos. O primeiro passo será resgatar o diálogo do Executivo com os 52 municípios, algo que praticamente não existiu nos últimos oito anos. Vamos voltar a alinhar o Governo do Estado com a bancada para garantir investimentos na saúde, infraestrutura e no campo. Essa é a meta”, declarou o senador.

No último domingo (4), o PL conquistou o Governo de Rondônia com Marcos Rogério. As duas cadeiras em disputa no Senado ficaram com Dr. Fernando Máximo e Bruno Scheid.

Para a Câmara dos Deputados, o PL cravou as candidaturas de Lúcio Mosquini, Coronel Chrisóstomo e Sofia Andrade.

E na Assembleia, o partido terá, em 2027, a maior bancada com sete nomes: Nim Barroso, Delegado Lucas Torres, Jean Mendonça, Luizinho Goebel, Dra. Taissa Sousa, Alan Queiroz e Wiveslando Neiva.