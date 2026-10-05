Sílvia Cristina agradece os 304.061 votos recebidos para o Senado

A candidata ao Senado Sílvia Cristina agradeceu pelos 304.061 votos que recebeu nas eleições deste domingo (04) e destacou que fez uma campanha limpa, mostrando o seu trabalho, ressaltando que a vontade da população é soberana.

“Agradecer aos 304.061 eleitores que confiaram em nosso nome e votaram em Sílvia Cristina para o Senado. Saio de cabeça erguida dessas eleições e com a certeza de que fiz uma campanha limpa, propositiva e mostrando nosso trabalho. Mas, a decisão do povo é soberana, manifestada nas urnas e devemos respeitá-la”, declarou Sílvia.

Ela também agradeceu aos suplentes Marcelo Lucas e Rodrigo Marinho, aos apoiadores, amigos e familiares. “Agradeço a Deus, à minha família, aos apoiadores, aos candidatos e a todos os que acreditaram em nosso nome para o Senado. Vamos concluir o nosso mandato como deputada federal, com a mesma responsabilidade e determinação. E desejo que os eleitos e os reeleitos, possam cumprir as promessas e compromissos com a população”, finalizou.