13ª Ação DeMolay promete tarde de diversão, saúde e atividades gratuitas para crianças em Vilhena

O Capítulo Vilhena nº 101 da Ordem DeMolay realiza, no próximo dia 11 de outubro, das 13h às 17h, a 13ª Ação DeMolay, na Escola Antônio Donadon, em Vilhena. O evento é totalmente gratuito e convida crianças, pais e toda a comunidade para uma tarde dedicada à diversão, ao cuidado e à solidariedade.

Realizada há mais de uma década, a Ação DeMolay é o maior projeto filantrópico anual do Capítulo Vilhena nº 101. A iniciativa reúne membros da Ordem DeMolay, profissionais, instituições de ensino, empresas e voluntários para transformar o espaço de uma escola em um grande ambiente de lazer e serviços voltados às crianças e suas famílias.

Entre as atrações estarão pula-pula, escorregador inflável, gincanas premiadas, atividades físicas e corte de cabelo gratuito, além da distribuição de pipoca, algodão-doce e cachorro-quente.

A programação também contará com ações voltadas à saúde e à orientação das famílias. O pediatra Dr. Juan Freddy realizará atendimento das 13h às 15h. A equipe de Enfermagem da UNINASSAU participará com assistência e orientações aos pais sobre primeiros socorros, enquanto a Odontologia da FIMCA promoverá aconselhamento odontológico. O público também poderá receber aconselhamento jurídico com o Dr. José Ivo Gambarra e participar de atividades físicas conduzidas por Edson Crinstin, da Academia DNA.

A proposta é que pais e responsáveis possam aproveitar os serviços oferecidos enquanto as crianças desfrutam de uma tarde especialmente preparada para elas.

A 13ª Ação DeMolay acontece no dia 11 de outubro, das 13h às 17h, na Escola Antônio Donadon, localizada na Av. Melvin Jones, 1256, Bairro Cristo Rei, em Vilhena. A participação é gratuita.