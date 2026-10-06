AÇÃO CONJUNTA: PRF, PF e forças parceiras apreendem grande quantidade de munições de fuzil e skunk em Vilhena

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), em ação conjunta com a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (PF/FICCO-RO), a Polícia Militar (PMRO) e a Secretaria de Estado de Finanças (SEFIN-RO), apreendeu 499 munições de fuzil calibre 7.62 mm — considerado de uso restrito e de emprego militar — e cerca de 104 kg de skunk no km 16 da BR-364, no município de Vilhena/RO.

A ação ocorreu na manhã desta terça-feira (06) durante abordagem a uma combinação de veículos de carga composta por um caminhão-trator e um semirreboque.

Após averiguações no compartimento de carga, as equipes localizaram 104 tabletes do entorpecente e as munições de alto calibre escondidos no interior de blocos de motores que eram transportados no veículo.

Diante dos fatos, o condutor, um homem de 46 anos, recebeu voz de prisão pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de munição de uso restrito. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia da Polícia Federal em Vilhena/RO.