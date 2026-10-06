Amanda Areval destaca reeleição de Thiago Flores e defende continuidade de parceria por Vilhena

A vereadora de Vilhena, Amanda Areval, se manifestou após a reeleição do deputado federal Thiago Flores (União Brasil) e destacou a parceria política mantida entre os dois em ações voltadas ao município.

Em sua manifestação, Amanda afirmou que Thiago Flores já destinou, segundo ela, mais de R$ 6 milhões em recursos para Vilhena e avaliou que a votação recebida pelo parlamentar no município representa, em sua avaliação, o reconhecimento da população ao trabalho desenvolvido.

A informação sobre recursos destinados por meio de emendas também aparece em publicação anterior sobre ações articuladas entre os dois parlamentares.

Thiago Flores foi reeleito deputado federal nas eleições de 2026, com 43.143 votos em Rondônia, ficando entre os oito candidatos eleitos para a Câmara dos Deputados.

Segundo Amanda, a nova legislatura abre uma etapa de continuidade da parceria, com a possibilidade de apresentar novas demandas de Vilhena e buscar recursos para projetos do município.

A vereadora afirmou ainda que existem projetos já construídos em conjunto e outros que deverão ser elaborados, especialmente em áreas como infraestrutura, com o objetivo de transformar as demandas apresentadas pelo município em ações.

“Temos muitos projetos construídos e outros tantos a construir em parceria com o nosso gabinete”, afirmou Amanda, ao defender a continuidade da articulação com o deputado federal.

A vereadora também ressaltou que, com o encerramento do período eleitoral, o foco passa novamente para o trabalho institucional e para a busca de recursos e investimentos para Vilhena.

“A eleição termina, mas o trabalho continua”, declarou Amanda, acrescentando que pretende seguir apresentando as demandas do município e trabalhando em parceria com o gabinete de Thiago Flores.