Bebê nasce dentro de viatura da PRF durante auxílio à gestante em município de RO

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prestou atendimento de emergência a uma gestante em trabalho de parto avançado na madrugada desta terça-feira (06), na Unidade Operacional de Guajará-Mirim/RO, localizada no km 101 da BR-425.

A paciente chegou ao posto policial acompanhada de seu esposo em um veículo particular e, diante da urgência, foi prontamente transferida para a viatura oficial.

A caminho do hospital, com a evolução contínua do parto, os policiais acionaram o Corpo de Bombeiros Militar para agilizar o suporte médico e integrar o atendimento ao longo do trajeto.

O bebê nasceu com segurança ainda dentro da viatura da PRF, após a chegada em frente ao Batalhão. A equipe do Corpo de Bombeiros prestou socorro imediato para a realização do parto, concluindo os procedimentos pós-parto e a estabilização de mãe e bebê no interior da viatura.

Após os cuidados iniciais, ambos foram transferidos para a ambulância dos bombeiros e conduzidos com segurança ao hospital da região.