Carlos Caldeira lança candidatura à presidência do SINJOR com defesa da valorização e respeito aos jornalistas

O jornalista Carlos Caldeira, de Porto Velho, anunciou que pretende disputar a presidência do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de Rondônia (SINJOR).

A eleição está prevista somente para meados de 2027, mas Caldeira decidiu antecipar o debate e iniciar a construção de uma chapa que, segundo ele, deverá reunir profissionais comprometidos com a valorização e a defesa da categoria.

Com mais de duas décadas dedicadas ao jornalismo em Rondônia, Carlos Caldeira construiu sua trajetória acompanhando de perto a realidade das redações e dos profissionais de imprensa do estado.

Ao longo desse período, vivenciou também muitas das dificuldades enfrentadas diariamente por jornalistas no exercício da profissão, desde problemas relacionados às condições de trabalho e à valorização profissional até episódios de agressões, intimidações e desrespeito ao trabalho da imprensa. É justamente essa experiência que Caldeira pretende levar para o debate durante a campanha.

Um dos principais pilares anunciados por ele será “Respeito à categoria”. Caldeira afirma que a proposta não é fazer com que autoridades, políticos, empresários ou qualquer outro segmento da sociedade tenham medo dos jornalistas. A defesa é muito mais simples e objetiva: que respeitem o profissional de imprensa e garantam a ele condições para exercer livremente o seu trabalho. “Não queremos que ninguém tenha medo de jornalista. Queremos respeito. Queremos trabalhar, perguntar, investigar, informar e exercer nossa profissão sem agressões, ameaças ou qualquer tentativa de intimidação”, defende Caldeira.

VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL

Outro eixo da futura campanha será a valorização dos jornalistas rondonienses. A intenção, de acordo com Caldeira, é ampliar o debate sobre condições de trabalho, remuneração, oportunidades profissionais, defesa das prerrogativas da profissão e fortalecimento da representação sindical.

Caldeira pretende ainda ouvir profissionais da capital e do interior para construir propostas que reflitam as diferentes realidades do jornalismo praticado em Rondônia.

A candidatura também pretende colocar em discussão a necessidade de modernização do SINJOR, aproximando novamente o sindicato dos jornalistas que estão diariamente nas redações, emissoras de televisão e rádio, sites, assessorias, produtoras e demais áreas da comunicação.

Entre os primeiros trabalhos já iniciados está o estudo do Estatuto do SINJOR. Carlos Caldeira possui uma cópia do documento e vem analisando suas regras para compreender o que pode ser atualizado e modernizado, sempre respeitando a legislação e os procedimentos necessários para eventuais alterações. “Estamos estudando o estatuto com responsabilidade. Não se trata de simplesmente mudar por mudar. Precisamos saber o que pode ser atualizado e aquilo que precisa ser preservado. Qualquer modernização precisa ser feita dentro da legalidade e, principalmente, ouvindo os jornalistas”, afirma.

CONSTRUÇÃO DE UMA CHAPA

Como a eleição ocorrerá apenas em 2027, Caldeira afirma que este primeiro momento será destinado principalmente ao diálogo.

O jornalista já iniciou conversas com profissionais de diferentes áreas para a formação de uma chapa e pretende ampliar essas reuniões nos próximos meses. A proposta é reunir jornalistas que estejam dispostos a participar efetivamente da vida sindical e da construção de ações em benefício da categoria.