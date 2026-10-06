Cerimônia do Jaleco marca início da trajetória acadêmica de estudantes de Educação Física da Metropolitana

A noite desta segunda-feira (05) foi marcada por emoção, orgulho e novos começos para os acadêmicos do curso de Educação Física da Faculdade Metropolitana. Reunidos com familiares, amigos e professores, os estudantes participaram da Cerimônia do Jaleco, realizada no Anfiteatro Dra. Maria Silvia Carvalho.

O momento simbolizou o início de uma nova etapa na vida dos acadêmicos, que passam a vivenciar de forma mais próxima a formação profissional e os desafios da carreira escolhida. Para muitos estudantes, a cerimônia também representa a realização de um sonho compartilhado com aqueles que acompanham de perto a trajetória acadêmica.

Durante a solenidade, a diretora geral da Faculdade Metropolitana, Dra. Maria Silvia Fonseca Ribeiro Carvalho de Moraes, destacou a importância da presença das famílias e desejou aos acadêmicos uma trajetória marcada por conquistas.

“Uma mistura de emoção e carinho por terem escolhido a Faculdade Metropolitana. Para a Família Aparício Carvalho, que há décadas tem como propósito contribuir para a educação e para a formação de profissionais em Rondônia, é uma satisfação acompanhar de perto o início dessa caminhada. Acreditamos que investir na educação é também investir no desenvolvimento da nossa sociedade e na transformação de vidas. Que cada acadêmico aproveite essa jornada com dedicação, responsabilidade e compromisso com a profissão que escolheu. Esperamos que, ao longo da formação, vocês construam conhecimentos, desenvolvam suas potencialidades e, no futuro, possam contribuir com a sociedade”, afirmou a diretora geral da Faculdade Metropolitana.

Uma noite especial para acadêmicos e famílias

Além de marcar simbolicamente o início da formação profissional, a cerimônia proporcionou aos estudantes a oportunidade de compartilhar a conquista com pessoas importantes em suas vidas. A coordenadora do curso de Educação Física, Vanessa Magalhães, ressaltou a participação dos familiares e a expectativa para a formação dos novos profissionais.

“Foi uma noite linda, muito especial, com a participação de familiares e amigos prestigiando essa nova jornada dos nossos acadêmicos. E temos a plena convicção que em quatro anos estaremos entregando ao mercado de trabalho excelentes profissionais”, destacou.

Para os estudantes, o jaleco representa mais do que uma peça da formação acadêmica. É também um símbolo de compromisso com a profissão e com as pessoas que serão impactadas pelo trabalho desenvolvido ao longo da carreira.

Entre os acadêmicos que viveram esse momento estava Leonardo De Lucas, de 19 anos. Ao lado do pai, da mãe, dos sobrinhos, da avó e da cunhada, ele celebrou o início da graduação e falou sobre a importância de ter a família presente em uma ocasião tão especial.

“Eu tenho 19 anos e é um momento muito importante para a minha vida, no início da minha jornada acadêmica, cursando Educação Física. O que eu estou sentindo é algo que não dá para se descrever em palavras. É uma felicidade muito grande”, celebrou.

A cerimônia reforçou, assim, o compromisso da Faculdade Metropolitana com a formação de profissionais preparados para atuar na área da Educação Física, unindo conhecimento, responsabilidade e cuidado com as pessoas. Para os acadêmicos, o jaleco entregue nesta noite passa a representar o primeiro capítulo de uma trajetória que será construída ao longo dos próximos anos, dentro e fora da sala de aula.