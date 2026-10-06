Cristiane Lopes é a deputada federal mais votada do Podemos e garante reeleição

Com 37.005 votos, parlamentar renova o mandato para 2027 e leva para a nova legislatura uma trajetória marcada pela presença nos municípios, recursos para o estado e atuação em pautas como saúde, agricultura, regularização fundiária e inclusão.

Cristiane Lopes (Podemos) foi reeleita deputada federal por Rondônia nas eleições deste domingo (4) e terminou a disputa como a candidata mais votada do partido no estado. Com 37.005 votos, ela garantiu a renovação do mandato na Câmara dos Deputados para a legislatura que começa em 1º de fevereiro de 2027.

O mandato já viabilizou mais de R$ 265 milhões em recursos para Rondônia, sendo mais de R$ 112 milhões para Porto Velho, alcançando diferentes áreas e municípios. Entre as frentes destacadas estão investimentos em saúde, apoio ao setor produtivo, agricultura familiar, infraestrutura e ações voltadas às pessoas com deficiência e mães atípicas.

Na saúde, a atuação incluiu recursos para unidades e serviços em Porto Velho e outros municípios, além de investimentos em equipamentos e estruturas. Na pauta das famílias atípicas, a parlamentar participou da criação da Frente Parlamentar de Cuidado das Mães de Crianças e Adolescentes com Deficiência, Autismo e Doenças Raras e destinou recursos para iniciativas como o projeto PCD + Mães Atípicas, desenvolvido em parceria com o Instituto Federal de Rondônia (IFRO).

Outra frente presente no mandato foi a regularização fundiária, tema diretamente ligado à realidade de milhares de famílias e produtores rurais de Rondônia. Cristiane é autora do PL 3.609/2024, que propõe a transferência para o Estado de Rondônia das terras pertencentes à União localizadas em seu território, com o objetivo de ampliar as possibilidades de regularização e dar maior segurança jurídica às famílias.

A campanha que terminou com a reeleição percorreu diferentes regiões de Rondônia. De Porto Velho ao interior, Cristiane esteve em municípios, distritos e comunidades, ouvindo demandas e apresentando ações realizadas durante o primeiro mandato.

Porto Velho concentrou parte importante de sua votação, mas o resultado também mostrou a presença de sua campanha em outras regiões do estado. A parlamentar chega à nova legislatura como uma das cinco integrantes da bancada federal de Rondônia que renovaram o mandato.

Para Cristiane, o resultado representa reconhecimento pelo trabalho realizado e, ao mesmo tempo, uma responsabilidade renovada diante dos eleitores. “Recebo esse resultado com o coração cheio de gratidão. Obrigada a cada rondoniense que acreditou, caminhou comigo e confiou novamente o seu voto. Volto para Brasília sabendo de onde vim e ainda mais determinada a trabalhar por Rondônia.”

A partir de 2027, a parlamentar terá pela frente mais quatro anos de mandato, levando para Brasília uma agenda construída a partir de demandas apresentadas por municípios, produtores, famílias, profissionais da saúde, pessoas com deficiência e diferentes setores da sociedade rondoniense.