Ezequiel Neiva celebra eleição do filho Wiveslando Neiva e destaca vitórias do grupo do PL em Rondônia

O deputado estadual Ezequiel Neiva (PL) comemorou a vitória do filho, Wiveslando Neiva (PL), eleito deputado estadual de Rondônia nas eleições deste domingo (4), com 18.610 votos.

Para Ezequiel, o resultado representa a continuidade de um trabalho construído ao longo dos últimos anos e aumenta a responsabilidade de seguir contribuindo para o desenvolvimento do estado.

Ao longo de seus mandatos na Assembleia Legislativa de Rondônia, Ezequiel Neiva destacou-se pela atuação em diferentes áreas e pela destinação de investimentos para municípios de diversas regiões do estado, com ações voltadas principalmente para infraestrutura, saúde, educação, agricultura, esporte e desenvolvimento regional.

“Tenho muito orgulho de tudo o que conseguimos construir durante esses anos de mandato. Foram muitos municípios visitados, investimentos destinados e, principalmente, vidas transformadas. Sempre procurei exercer meu mandato com trabalho, presença e compromisso com a população de Rondônia”, frisou Ezequiel.

A eleição de Wiveslando Neiva, segundo Ezequiel, representa um momento de grande emoção para a família e também o início de uma nova etapa. Com 18.610 votos, Wiveslando conquistou uma cadeira na Assembleia Legislativa para a próxima legislatura.

“Ver meu filho chegar à Assembleia Legislativa com 18.610 votos é uma emoção que não consigo explicar em palavras. Ele começa agora a sua própria caminhada, levando consigo a responsabilidade de honrar cada voto recebido. Tenho certeza de que fará um mandato participativo, próximo das pessoas e comprometido com Rondônia”, destacou.

Ezequiel Neiva também comemorou a reeleição do deputado federal Lúcio Mosquini (PL) com 158.421 votos, que seguirá trabalhando pelo desenvolvimento de Rondônia. “A vitória do Lúcio Mosquini também é muito importante para nós. Conseguimos abraçar essa candidatura na reta final, unir forças e fortalecer ainda mais esse projeto, contribuindo para uma votação histórica.

Lúcio é uma pessoa que conhece Rondônia, conhece os desafios do nosso estado e tem experiência para contribuir muito com o desenvolvimento da nossa população. Quero parabenizá-lo pela vitória e desejar muito sucesso nessa nova missão. Tenho certeza de que fará um grande trabalho por Rondônia”, frisou.

Outro resultado celebrado por Ezequiel Neiva foi a eleição de Marcos Rogério (PL) para o Governo de Rondônia no primeiro turno com 537.370 votos. Para o deputado, a vitória representa a expectativa de um novo ciclo de trabalho e desenvolvimento para o estado.

“Vim para o projeto do PL a convite do Marcos Rogério e acredito firmemente nesse projeto para Rondônia. Agora, ele terá uma grande responsabilidade pela frente e precisará transformar a confiança recebida nas urnas em trabalho e resultados. Rondônia precisa avançar muito em várias áreas. Estaremos juntos nessa caminhada, ajudando a construir as condições para que o nosso estado cresça, se desenvolva e ofereça mais oportunidades para a nossa população. Desejo muito sucesso ao nosso governador Marcos Rogério e tenho certeza de que, com trabalho, união e compromisso, vamos fazer Rondônia avançar”, encerrou Ezequiel Neiva.