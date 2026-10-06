Natan Donadon agradece aos mais de 10 mil eleitores que confiaram em seu projeto

Natan recebeu 10.020 votos em todo o estado. Apesar da votação, não conquistou uma das cadeiras destinadas a Rondônia na Câmara dos Deputados.

Em sua manifestação, Natan agradeceu especialmente às pessoas que abriram as portas de suas casas, empresas e comunidades durante a campanha, além de amigos, apoiadores, lideranças e todos que participaram da caminhada. “Recebo o resultado das urnas com respeito e, acima de tudo, com gratidão. Foram muitos encontros, conversas, abraços e demonstrações de confiança ao longo dessa caminhada. Cada voto representa uma pessoa que acreditou em nosso projeto, e eu tenho muito respeito por cada uma delas”, afirmou Natan.

O candidato também destacou a importância da caminhada realizada durante o período eleitoral e agradeceu a todos que estiveram ao seu lado. “Quero agradecer de coração a cada pessoa que esteve conosco. Agradeço a quem votou, a quem pediu voto, a quem compartilhou uma mensagem, abriu uma porta ou simplesmente nos recebeu com carinho. A eleição termina, mas o respeito e a gratidão por cada um de vocês permanecem”, declarou.

Natan encerrou a manifestação reafirmando seu respeito pela decisão das urnas e sua gratidão pela confiança recebida durante a campanha. “Saio dessa eleição de cabeça erguida e com a certeza de que fizemos uma campanha limpa, conversando com as pessoas e apresentando nossas ideias. Muito obrigado a todos que caminharam conosco. Meu respeito e minha gratidão sempre”, finalizou.