Cerimônia da Beca marca início da trajetória acadêmica de estudantes de Direito da FIMCA

Vestir a beca pela primeira vez marcou uma nova etapa na vida dos acadêmicos do curso de Direito do Centro Universitário Aparício Carvalho – FIMCA. A cerimônia foi realizada na noite desta segunda-feira (05), no Anfiteatro Dra. Maria Silvia Carvalho, onde estudantes do primeiro período participaram da tradicional Cerimônia da Beca, acompanhados por familiares e amigos que compartilharam de perto o início da trajetória acadêmica.

A cerimônia marcou uma etapa importante na formação dos novos acadêmicos, que iniciam a graduação em uma área diretamente ligada à defesa dos direitos, à justiça e à cidadania. O momento também reuniu professores e representantes da instituição para dar as boas-vindas aos estudantes e reforçar a importância da dedicação ao longo da formação.

A importância desse início de caminhada foi destacada pela magnífica reitora do Centro Universitário Aparício Carvalho – FIMCA, Dra. Mariana Carvalho, que parabenizou os novos acadêmicos pela escolha profissional e desejou uma trajetória de aprendizado e conquistas. “É uma noite muito especial na cerimônia da Beca do curso de Direito da FIMCA. Parabenizo todos os novos acadêmicos pela escolha dessa formação tão importante para a nossa sociedade. Desejo uma caminhada abençoada e de muito aprendizado. Que Deus abençoe muito os nossos acadêmicos do curso de Direito da FIMCA”, afirmou a magnífica reitora.

Família presente no início da jornada

A presença dos familiares tornou a noite ainda mais especial. Para muitos acadêmicos, vestir a beca pela primeira vez representa não apenas o início da graduação, mas também a realização de um sonho construído com o apoio de pessoas importantes ao longo da vida.

A diretora acadêmica do Centro Universitário Aparício Carvalho – FIMCA, Dra. Nelice Batistelli, destacou a alegria da instituição em receber os novos estudantes e a importância da participação das famílias nesse momento. “Estamos muito felizes com a escolha pelo Centro Universitário Aparício Carvalho – FIMCA. Agradecemos também a presença dos familiares e amigos nessa noite tão especial e desejamos a todos um processo de formação de muito aprendizado, para que saiam daqui grandes profissionais”, ressaltou a diretora acadêmica.

Entre os novos acadêmicos está Maicon Jefferson de Assunção, de 43 anos. A escolha pelo Direito acompanha o estudante desde a juventude e ganhou novos contornos após sua experiência de seis anos no Exército e o contato com a área de segurança pública. Com o objetivo de concluir a graduação e buscar uma carreira como delegado, Maicon vê na formação acadêmica um passo importante para concretizar um projeto que carrega há anos. “Eu escolhi o curso de Direito desde pequeno. Eu escolhi a FIMCA por ser uma faculdade de renome e pelo alto índice de aprovação na OAB dentro do estado de Rondônia. Acredito que é uma das melhores instituições de ensino superior do estado, com ótimos professores e excelentes profissionais na área. Eu agradeço por esse momento especial que é a cerimônia da beca e por me receberem nesta casa. A FIMCA sempre vem se destacando, e eu só tenho a agradecer por estar aqui”, afirmou.

Uma história que atravessa gerações

Para a acadêmica Analice Ferreira, de 18 anos, a noite também foi marcada por uma lembrança especial. Ao lado da mãe, Elivalda da Silva, ela celebrou o início da graduação em Direito e relembrou uma história que começou há 12 anos.

Analice conta que conheceu a atual reitora da FIMCA, Dra. Mariana Carvalho, quando ainda era criança. Anos depois, reencontrá-la justamente no início de sua trajetória acadêmica tornou a cerimônia ainda mais significativa. “Eu conheci a Mariana em 2014. Eu era bem novinha, tinha seis anos, e acompanhava a minha mãe. Hoje tive a oportunidade de conhecer ela e abraçá-la novamente, tirar foto com ela. Foi incrível”, relatou.

A estudante também falou sobre a escolha pelo curso de Direito e sobre as primeiras experiências na graduação. “É um momento muito especial para mim. Estou muito feliz e emocionada por começar essa nova etapa da minha vida, principalmente ao lado da minha família”, contou a acadêmica.

Para Elivalda da Silva, mãe de Analice, acompanhar a filha na cerimônia da Beca foi um momento de muita emoção e orgulho. Ela celebrou o início de uma nova etapa na vida da filha e destacou que o reencontro com a Dra. Mariana Carvalho tornou a noite ainda mais especial. “A Analice era muito fã da Mariana e depois de todo esse tempo, hoje, podemos comemorar e reencontrá-la justamente na cerimônia da beca”, relembrou Elivalda.

Emocionada, a mãe ainda resumiu o significado de acompanhar a filha nesse primeiro passo da formação profissional. “Para mim é uma felicidade muito grande estar comemorando e vivendo este momento. Só gratidão”, afirmou.

A Cerimônia da Beca reforça, assim, o início de uma jornada acadêmica que será construída ao longo dos próximos anos. Para os estudantes, a solenidade representa o primeiro capítulo de uma formação que vai além da sala de aula e que busca preparar profissionais comprometidos com a justiça, a ética e a transformação da sociedade.