Flávio Bolsonaro se reúne com senador Bagattoli e FPA para discutir os rumos do setor produtivo

Após vencer o 1º turno das eleições presidenciais, Flávio Bolsonaro (PL) teve o futuro do setor produtivo como uma das suas primeiras agendas de campanha.

O candidato esteve na Frente Parlamentar da Agricultura (FPA) ouvindo membros da bancada e parlamentares do setor, como o senador Jaime Bagattoli (PL), que é vice-presidente da FPA no Senado.

“Em 2027, o setor produtivo voltará a ser assunto de Estado. Acredito que ele vai ter a tarefa de apoiar o pequeno e médio produtor e de entender as demandas do agronegócio. E ele não vai estar sozinho. Temos a FPA no Congresso e parlamentares como eu que estão prontos para resgatar o país e devolver a paz e o investimento que o campo merece para seguir produzindo”, declarou o senador.

Entre as pautas, Flávio foi apresentado a um raio-X do setor e falou da expectativa de poder ajudar as famílias no campo e ao pequeno e médio produtor rural.

“Ouvi todas as pautas, desde o seguro rural até a questão dos cooperativados. Precisamos fomentar isso pelo Brasil de uma forma organizada para atingir os pequenos produtores rurais. O Brasil tem a maior janela de oportunidades da sua história”, declarou Flávio.