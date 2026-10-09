Chupinguaia prepara festa do Dia das Crianças com brinquedos, distribuição de guloseimas e sorteio de bicicletas

A Prefeitura de Chupinguaia promoverá na próxima segunda-feira, 12 de outubro, uma programação especial em comemoração ao Dia das Crianças. A festa será realizada a partir das 16h, na Praça da Prefeitura, com entrada gratuita e atrações voltadas ao público infantil.

A programação contará com brinquedos infláveis, pula-pula e outras opções de diversão para a garotada. Também haverá distribuição gratuita de pipoca e refrigerantes, além de sorteios de brindes, incluindo bicicletas.

A iniciativa busca proporcionar uma tarde de lazer e integração para as crianças e suas famílias, reunindo a comunidade em um espaço público do município.

A administração municipal convida pais, responsáveis e crianças a participarem da comemoração, que integra as ações da gestão municipal sob o lema “Cuidando da Gente”.