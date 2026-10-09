Sicoob Credisul oferece alternativa para incentivar a educação financeira desde a infância

Falar sobre dinheiro com crianças e adolescentes não precisa esperar a chegada da vida adulta. Situações simples do dia a dia, como guardar parte da mesada, escolher entre comprar agora ou economizar para depois e acompanhar quanto foi gasto, podem ajudar a desenvolver noções de organização financeira.

Com a proximidade do Dia das Crianças, celebrado em 12 de outubro, o período também pode ser uma oportunidade para os pais pensarem em maneiras de aproximar os filhos desse assunto de forma adequada à idade.

Nesse processo, ter uma conta própria pode ser uma forma de aplicar esses conceitos no dia a dia. Na Sicoob Credisul, pais cooperados podem associar filhos de 0 a 17 anos pelo aplicativo, com recursos pensados para essa fase.

A conta para menores não tem tarifa de manutenção e oferece cartão de débito, Pix, poupança e investimentos. O aplicativo também é adaptado para o público infantil e adolescente.

Os responsáveis podem definir limites para operações como Pix e transferências, permitindo que os filhos tenham mais autonomia conforme desenvolvem familiaridade com o uso do dinheiro.

Para os adolescentes, administrar o próprio saldo e os gastos pode ajudar a perceber como as escolhas do dia a dia interferem no dinheiro disponível. Já com as crianças, os pais podem usar situações cotidianas para explicar o valor do dinheiro, o planejamento e a importância de fazer escolhas.

A conta também conta com dicas e orientações de educação financeira, que podem ajudar a levar essas conversas para a rotina da família.

COMO ABRIR A CONTA DO FILHO

A associação do filho pode ser feita pelo aplicativo por um dos pais que já seja cooperado. O processo começa no App Sicoob, pelo menu lateral, na opção Serviços. Depois, é necessário acessar Iniciar associação e selecionar Associar meu filho.

Na sequência, o responsável deve preencher os dados solicitados e concluir o cadastro. Para abrir a conta, o menor precisa ter documento de identificação, como RG, e é necessário que um dos pais seja cooperado.

Para quem ainda não é cooperado, o primeiro passo é conhecer as opções de associação à Sicoob Credisul. Depois, o processo para associar o filho pode ser iniciado pelo aplicativo.