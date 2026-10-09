TÁ NA CONTA: Rosangela Donadon anuncia R$ 875 mil para compra de 144 aparelhos de ar condicionado para escolas municipais de Vilhena

A deputada estadual Rosangela Donadon (PRD) anunciou a liberação de R$ 875 mil, através de emenda parlamentar, para a aquisição de 144 aparelhos de ar-condicionado destinados a escolas municipais de Vilhena.

O recurso foi autorizado por meio da Ordem Bancária nº 2026OB094851.

O valor foi depositado na conta da Prefeitura de Vilhena no dia 7 de julho de 2026 e será utilizado para atender 72 salas de aula, distribuídas em 10 escolas de ensino fundamental da rede municipal.

De acordo com a parlamentar, o investimento tem como objetivo proporcionar melhores condições térmicas nas salas de aula, contribuindo para aumentar a concentração e o rendimento escolar dos estudantes.

A iniciativa também busca oferecer mais conforto aos alunos, professores e demais usuários dos espaços contemplados, além de fortalecer a infraestrutura das unidades de ensino, em consonância com as metas do Plano Municipal de Educação. “Condições adequadas nas escolas também fazem parte do compromisso com uma educação de qualidade. O investimento vai contribuir para proporcionar ambientes mais confortáveis aos estudantes e melhores condições para o desenvolvimento das atividades escolares. A aplicação dos recursos representa mais uma ação voltada ao fortalecimento da rede municipal de ensino e à melhoria da estrutura oferecida à comunidade escolar”, destacou Rosangela Donadon.

Segundo a deputada, os equipamentos serão do tipo Split, com capacidade de 24 mil BTUs cada. A aquisição deverá beneficiar diretamente um universo de 2.724 alunos matriculados nas seguintes escolas municipais: