Primeira agenda institucional: vice-governador eleito Delegado Camargo visita Hospital João Paulo II

O vice-governador eleito de Rondônia e atual deputado estadual Delegado Camargo (Podemos) visitou, na manhã desta sexta-feira (9), o Hospital de Pronto-Socorro João Paulo II, em Porto Velho.

A primeira agenda institucional após a vitória nas urnas teve como foco ouvir pacientes, servidores e a direção da unidade, atualizar as demandas e reunir informações para a preparação do futuro governo.

“A eleição terminou, e minha primeira visita depois da vitória é aqui, no Hospital João Paulo II. A saúde tem prioridade no governo que eu e Marcos Rogério vamos assumir. E faço questão de começar por aqui”, afirmou.

Durante o mandato na Assembleia Legislativa, Camargo esteve no hospital para realizar fiscalizações e cobrar providências sobre as condições de atendimento. Ao retornar como vice-governador eleito, destacou a responsabilidade que passará a assumir no enfrentamento dos problemas que denunciou.

“Como deputado, estive neste hospital, fiscalizei e cobrei providências. Hoje estou aqui como vice-governador eleito. Conheço os problemas que denunciei e agora tenho uma responsabilidade maior na solução deles”, declarou.

Segundo Camargo, as demandas levantadas na visita vão contribuir para a definição das prioridades da próxima gestão. Ele apontou a organização do atendimento, a melhoria das condições de trabalho dos profissionais e a aplicação dos recursos da saúde entre os compromissos do futuro governo.

“Estou aqui para ouvir pacientes, servidores e a direção, atualizar as demandas e levar o que precisa ser enfrentado para a preparação do nosso governo. Quem está esperando atendimento precisa ser prioridade desde o começo”, disse.

O vice-governador eleito também ressaltou que sua atuação na fiscalização da saúde será uma referência para a cobrança sobre o próprio trabalho na gestão estadual. “A cobrança que fiz como deputado agora também recai sobre mim”, afirmou.

Ao encerrar, Camargo reforçou que o resultado esperado deve aparecer no cuidado recebido pela população. “É isso que quero ver aqui: famílias sendo atendidas com respeito e voltando para casa com mais tranquilidade. Fomos eleitos para conduzir essas mudanças. E a saúde será uma prioridade desde o primeiro dia do nosso governo.”

Camargo permanece no exercício do mandato de deputado estadual até assumir a Vice-Governadoria. Ele e Marcos Rogério assumirão o Executivo estadual em janeiro de 2027, para o mandato de 2027 a 2030.