Pescaria termina em tragédia após jovem cair de barco em rio em município de RO

Uma pescaria com colegas de trabalho terminou em tragédia com a morte de Marcos André Ferreira Santos, 20 anos.

Ele caiu de um barco e desapareceu nas águas do rio Machado, em Ji-Paraná. O corpo foi localizado no último sábado, 10, após três dias de buscas.

Segundo a ocorrência, o jovem estava com os colegas na localidade de Nova Vida, a cerca de 30 quilômetros abaixo da ponte sobre o rio, quando caiu da embarcação na tarde de quinta-feira (8). Os amigos tentaram resgatá-lo, mas não conseguiram alcançá-lo.

Mergulhadores do Corpo de Bombeiros iniciaram as buscas ainda na quinta-feira, com apoio de uma embarcação dos amigos da vítima.

Os trabalhos incluíram mergulhos em áreas com até 15 metros de profundidade e buscas na superfície do rio, até a localização do corpo no sábado.