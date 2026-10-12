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terça-feira, 13 de outubro de 2026.

Pescaria termina em tragédia após jovem cair de barco em rio em município de RO

Vítima foi identificada como Marcos André, de 20 anos
Vítima foi identificada como Marcos André, de 20 anos / Foto: Divulgação

Uma pescaria com colegas de trabalho terminou em tragédia com a morte de Marcos André Ferreira Santos, 20 anos.

Ele caiu de um barco e desapareceu nas águas do rio Machado, em Ji-Paraná. O corpo foi localizado no último sábado, 10, após três dias de buscas.

Segundo a ocorrência, o jovem estava com os colegas na localidade de Nova Vida, a cerca de 30 quilômetros abaixo da ponte sobre o rio, quando caiu da embarcação na tarde de quinta-feira (8). Os amigos tentaram resgatá-lo, mas não conseguiram alcançá-lo.

Mergulhadores do Corpo de Bombeiros iniciaram as buscas ainda na quinta-feira, com apoio de uma embarcação dos amigos da vítima.

Os trabalhos incluíram mergulhos em áreas com até 15 metros de profundidade e buscas na superfície do rio, até a localização do corpo no sábado.

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