Rosangela Donadon felicita crianças de Rondônia e relembra tradição de festas que marcaram gerações em Vilhena

Neste dia 12 de outubro, em que se comemora o Dia das Crianças, a deputada estadual Rosangela Donadon presta uma homenagem especial a todas as crianças de Rondônia, destacando a importância de valorizar a infância, proteger os direitos dos pequenos e proporcionar oportunidades para que cada criança possa crescer com dignidade, amor e esperança.

Conhecida pelo carinho e pela atenção dedicados às famílias, especialmente no Cone Sul de Rondônia, Rosangela possui uma trajetória marcada pela realização de ações sociais e celebrações voltadas à comunidade.

Entre essas iniciativas, destaca-se a tradicional Festa do Dia das Crianças, conhecida como “Criança Feliz”, idealizada pela parlamentar e realizada anualmente nas dependências da Associação Marcos Donadon, em Vilhena, tornando-se uma das maiores e mais aguardadas comemorações infantis da região.

A festividade tornou-se uma verdadeira tradição, reunindo multidões de crianças e famílias em um grande momento de confraternização, solidariedade e alegria. Um dos aspectos mais marcantes da iniciativa era o fato de que toda a estrutura, os presentes, a alimentação e as atrações eram oferecidos gratuitamente à população, sem a utilização de recursos públicos, demonstrando o compromisso social de Rosangela Donadon e da Associação Marcos Donadon com as famílias da região.

UMA TRADIÇÃO DE SOLIDARIEDADE, ALEGRIA E MILHARES DE SORRISOS

Muito mais do que uma comemoração, a tradicional festa organizada por Rosangela Donadon ficou marcada pela grandiosidade de sua estrutura e pela quantidade de presentes e atrações disponibilizados gratuitamente à população.

As celebrações contavam com a distribuição de 5 mil brinquedos, sorteios de 200 bicicletas, colchões e diversos outros presentes, proporcionando momentos de emoção e felicidade para milhares de crianças e suas famílias.

Além dos presentes, o evento oferecia uma ampla estrutura de lazer, com brinquedos infláveis, pula-pulas, escorregadores, brincadeiras, apresentações e diversas atividades recreativas, garantindo diversão para crianças de todas as idades.

Outro destaque era a alimentação gratuita, com distribuição de cachorro-quente, pipoca, algodão-doce, picolés, refrigerantes e outras guloseimas, permitindo que as famílias aproveitassem um dia inteiro de comemoração sem qualquer custo.

Toda essa estrutura era organizada sem investimentos de recursos públicos, sendo uma iniciativa social promovida por Rosangela Donadon e pela Associação Marcos Donadon, com o objetivo de proporcionar momentos de felicidade e diversão, especialmente para crianças de famílias em situação de vulnerabilidade social.

Realizada anualmente, a festa reunia verdadeiras multidões e se consolidou como um dos eventos mais tradicionais do município de Vilhena, deixando lembranças especiais na memória de milhares de crianças que tiveram a oportunidade de participar das comemorações.

Para Rosangela Donadon, a maior recompensa dessas iniciativas sempre foi acompanhar de perto a felicidade das crianças, especialmente a emoção daquelas que recebiam seus presentes e compartilhavam momentos de alegria com suas famílias.

UMA HOMENAGEM ESPECIAL ÀS CRIANÇAS DE RONDÔNIA

Neste Dia das Crianças, Rosangela relembra com carinho os momentos vividos durante as tradicionais festas na Associação Marcos Donadon, especialmente os abraços, os sorrisos e a emoção dos pequenos ao receberem seus presentes.

A deputada destaca que a infância é uma das fases mais importantes da vida e que proporcionar momentos de felicidade, acolhimento e esperança representa um gesto de amor que pode permanecer para sempre na memória de uma criança.

“Hoje é um dia muito especial, dedicado àqueles que representam o futuro do nosso estado e do nosso país. Quero desejar um feliz Dia das Crianças a todas as nossas crianças de Vilhena, do Cone Sul e de toda Rondônia. Guardo com muito carinho cada festa que realizamos, cada abraço que recebi e, principalmente, cada sorriso das nossas crianças. Ver a felicidade estampada no rostinho de cada uma delas sempre foi uma das maiores alegrias da minha vida”, declarou Rosangela Donadon.

A parlamentar também ressalta que o compromisso com a infância vai muito além das comemorações, envolvendo a defesa de políticas públicas que garantam acesso à educação de qualidade, saúde, lazer e oportunidades para todas as crianças. “Todas as crianças merecem crescer cercadas de amor, proteção e oportunidades. Que nunca faltem motivos para sorrir, sonhar e acreditar em um amanhã melhor. Precisamos cuidar das nossas crianças hoje para que elas possam construir um futuro de grandes realizações”, destacou.

FESTA REALIZADA SEM RECURSOS PÚBLICOS MARCOU GERAÇÕES EM VILHENA

Ao longo dos anos, a tradicional Festa do Dia das Crianças tornou-se símbolo de solidariedade e união entre as famílias vilhenenses. A iniciativa proporcionou momentos especiais para milhares de pessoas, fortalecendo os laços comunitários e demonstrando a importância de ações voltadas ao bem-estar das crianças.

Um dos diferenciais da celebração era justamente sua realização sem qualquer utilização de verbas públicas, mesmo contando com uma estrutura de grande porte, distribuição de milhares de presentes, alimentação gratuita e diversas atrações de lazer.

Os sorteios de centenas de bicicletas, a entrega de milhares de brinquedos e a alegria das crianças nos parques e brinquedos infláveis transformavam cada edição em uma grande celebração da infância.

Para muitas famílias, a festa representava uma oportunidade especial de proporcionar aos filhos um dia de lazer, diversão e presentes, especialmente para aquelas que enfrentavam dificuldades financeiras.

A iniciativa também demonstrava que ações sociais realizadas com dedicação, solidariedade e compromisso com a comunidade são capazes de transformar momentos simples em lembranças inesquecíveis.

Para Rosangela, essas lembranças representam alguns dos momentos mais gratificantes de sua trajetória pública, principalmente pelo contato direto com as famílias e pela oportunidade de proporcionar felicidade a tantas crianças.

MENSAGEM DE CARINHO E GRATIDÃO ÀS FAMÍLIAS DE RONDÔNIA

Ao finalizar sua homenagem, Rosangela Donadon manifesta gratidão às famílias que, durante tantos anos, participaram das tradicionais comemorações promovidas na Associação Marcos Donadon, em Vilhena, e contribuíram para transformar a festa em um momento especial na história do município.

A deputada ressalta que as lembranças desses encontros permanecem vivas e representam uma demonstração da importância de iniciativas que aproximam as famílias, fortalecem os laços comunitários e valorizam a infância. “Minha gratidão a todas as famílias que sempre estiveram conosco, compartilhando tantos momentos de alegria. Cada criança que abracei, cada sorriso que recebi e cada história que conheci fazem parte das lembranças mais bonitas da minha trajetória. Que Deus abençoe e proteja todas as nossas crianças e que elas nunca percam a capacidade de sonhar. Feliz Dia das Crianças a todas as crianças da nossa amada Rondônia!”, concluiu a parlamentar.