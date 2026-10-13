Cristiane Lopes manifesta repúdio a declarações de Fátima Cleide sobre a Polícia Militar de Rondônia

A deputada federal Cristiane Lopes manifestou repúdio às declarações da deputada estadual eleita Fátima Cleide (PT) sobre o medo da população em relação à Polícia Militar de Rondônia.

Segundo Cristiane, falas dessa natureza podem contribuir para colocar em dúvida a relação da sociedade com as forças de segurança pública. “Rondônia não pode ser tratada com generalizações e discursos que desvalorizem aqueles que diariamente colocam a própria vida em risco para proteger a sociedade”, declarou a parlamentar.

Cristiane Lopes destacou que a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros e as demais forças de segurança são formadas, em sua maioria, por homens e mulheres que trabalham diariamente para garantir a proteção da população, muitas vezes enfrentando condições difíceis e colocando a própria segurança em segundo plano.

Para a deputada federal, embora seja legítimo questionar, cobrar e fiscalizar a atuação do Estado, é necessário evitar generalizações que atinjam instituições inteiras e seus profissionais.

Ela defendeu que os desafios da segurança pública sejam debatidos com responsabilidade, respeito e disposição para construir soluções concretas. “Quem ocupa um mandato público tem ainda mais responsabilidade com aquilo que fala. Rondônia merece representantes que conheçam sua realidade, respeitem seus profissionais e contribuam para construir soluções, e não discursos que alimentem medo, desconfiança ou divisão”, afirmou Cristiane.

A parlamentar também manifestou reconhecimento aos profissionais da segurança pública do estado, ressaltando os riscos enfrentados diariamente no exercício da profissão. “Manifesto meu total respeito e reconhecimento aos profissionais da segurança pública de Rondônia, homens e mulheres que saem de casa todos os dias sem a certeza de que voltarão, mas seguem cumprindo a missão de proteger a população”, declarou.

Ao concluir seu posicionamento, Cristiane Lopes reforçou que considera legítimas as críticas à atuação do poder público, mas defendeu que o debate ocorra sem desrespeito ou generalizações. “Críticas são legítimas. Desrespeito e generalizações, não. Rondônia merece respeito. A nossa segurança pública também”, concluiu a deputada federal.