Open Finance: veja como reunir suas informações e organizar sua vida financeira pelo App Sicoob

Se você tem conta em mais de uma instituição financeira, provavelmente já precisou acessar diferentes aplicativos para consultar saldo, movimentações, cartões e outros produtos. O Open Finance ajuda a simplificar essa rotina.
O recurso permite autorizar o compartilhamento de informações financeiras entre diferentes instituições. Com isso, é possível ter uma visão mais ampla e integrada da vida financeira dentro de um único aplicativo.
Além de poder acompanhar sua movimentação de forma mais prática, em um único ambiente, o Open Finance permite que a Sicoob Credisul conheça melhor o perfil financeiro de cada cooperado, contribuindo para uma experiência mais personalizada, com soluções e ofertas mais adequadas ao seu perfil e às suas necessidades.
Uma das principais características do Open Finance é que você permanece no controle dos seus dados. O compartilhamento depende da sua autorização, escolhendo quais informações serão compartilhadas, com qual instituição, para qual finalidade e por quanto tempo. As autorizações podem ser consultadas, gerenciadas e canceladas quando quiser. O Open Finance também é gratuito e funciona de forma totalmente digital.
Trazer informações de outra instituição financeira para o App Sicoob é simples:
- Acesse o App Sicoob
Entre no aplicativo e, no canto inferior direito da tela, toque em “Open Finance”.
- Acesse “Gestão Open Finance”
Na tela seguinte, selecione essa opção para iniciar o processo.
- Toque em “Trazer meus dados”
Escolha a opção para trazer informações de outra instituição.
- Selecione a instituição financeira
Indique de onde deseja importar os dados.
- Revise e autorize
Confira as informações que serão compartilhadas e autorize a solicitação.
- Faça a autenticação
Você será direcionado ao aplicativo da instituição de origem para validar a solicitação. Após a confirmação, o processo será concluído.
O Open Finance conecta informações que antes estavam distribuídas em diferentes instituições e permite uma experiência financeira mais integrada. Para o cooperado, isso significa mais praticidade para acompanhar suas finanças, mais autonomia sobre seus dados e novas possibilidades de relacionamento com a Sicoob Credisul. Abra o App Sicoob e conheça o Open Finance.