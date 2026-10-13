Open Finance: veja como reunir suas informações e organizar sua vida financeira pelo App Sicoob

Se você tem conta em mais de uma instituição financeira, provavelmente já precisou acessar diferentes aplicativos para consultar saldo, movimentações, cartões e outros produtos. O Open Finance ajuda a simplificar essa rotina.

O recurso permite autorizar o compartilhamento de informações financeiras entre diferentes instituições. Com isso, é possível ter uma visão mais ampla e integrada da vida financeira dentro de um único aplicativo.

Além de poder acompanhar sua movimentação de forma mais prática, em um único ambiente, o Open Finance permite que a Sicoob Credisul conheça melhor o perfil financeiro de cada cooperado, contribuindo para uma experiência mais personalizada, com soluções e ofertas mais adequadas ao seu perfil e às suas necessidades.

Uma das principais características do Open Finance é que você permanece no controle dos seus dados. O compartilhamento depende da sua autorização, escolhendo quais informações serão compartilhadas, com qual instituição, para qual finalidade e por quanto tempo. As autorizações podem ser consultadas, gerenciadas e canceladas quando quiser. O Open Finance também é gratuito e funciona de forma totalmente digital.

Trazer informações de outra instituição financeira para o App Sicoob é simples:

Acesse o App Sicoob

Entre no aplicativo e, no canto inferior direito da tela, toque em “Open Finance”.

Acesse “Gestão Open Finance”

Na tela seguinte, selecione essa opção para iniciar o processo.

Toque em “Trazer meus dados”

Escolha a opção para trazer informações de outra instituição.

Selecione a instituição financeira

Indique de onde deseja importar os dados.

Revise e autorize

Confira as informações que serão compartilhadas e autorize a solicitação.

Faça a autenticação

Você será direcionado ao aplicativo da instituição de origem para validar a solicitação. Após a confirmação, o processo será concluído.

O Open Finance conecta informações que antes estavam distribuídas em diferentes instituições e permite uma experiência financeira mais integrada. Para o cooperado, isso significa mais praticidade para acompanhar suas finanças, mais autonomia sobre seus dados e novas possibilidades de relacionamento com a Sicoob Credisul. Abra o App Sicoob e conheça o Open Finance.