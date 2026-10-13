Senador Bagattoli destaca os investimentos na saúde, educação e reabilitação de crianças no estado

Investimentos na infância e juventude têm feito parte do mandato do senador Jaime Bagattoli (PL). Com recursos na saúde, educação e assistência social, o parlamentar tem atendido crianças de norte a sul do estado.

“Como senador, eu tenho atuado em duas pontas: a primeira sugerindo e apoiando projetos que tragam mais segurança às nossas crianças e adolescentes e a segunda é investindo os recursos parlamentares em demandas de municípios, projetos e entidades que desenvolvem trabalhos de acolhimento, recuperação e promoção da saúde e educação das nossas crianças”, declarou o senador.

Entre os investimentos na saúde, o destaque é uma emenda de R$ 4 milhões para o Hospital Infantil de Cacoal, valor que permitiu a reforma e ampliação da unidade.

Outro investimento do senador na saúde das crianças é um recurso de R$ 600 mil na Associação Casa Família Rosetta, com foco na reabilitação de crianças com paralisia cerebral.

Na área de assistência, um dos destaques é o investimento nas APAES. Ao todo, o senador já aplicou mais de R$ 3 milhões em associações de 14 municípios, incluindo a compra de um ônibus para o transporte de alunos da APAE de Ji-Paraná.

Bagattoli também tem investimento nas crianças com espectro autista. O senador aplicou mais de R$ 1 milhão à Associação de Pais e Amigos do Autista de Vilhena (AMAVI), valor destinado para o diagnóstico, apoio e acompanhamento.

Em Porto Velho, Bagattoli também investiu R$ 1 milhão na iniciação esportiva de crianças. O recurso foi aplicado no Programa Talentos do Futuro que inicia crianças e adolescentes em esportes como o futebol e ginástica rítmica.

Já na área de educação e formação, Jaime investiu na compra de um ônibus utilizado no transporte de estudantes em Monte Negro, no Vale do Jamari. E em Vilhena, o senador aplicou uma emenda para o custeio da Guarda Mirim do município.