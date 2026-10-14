Dra. Taíssa solicita ampliação do Prato Fácil em Guajará-Mirim

A deputada estadual Dra. Taíssa Sousa apresentou uma indicação ao Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social (SEAS), solicitando a abertura de credenciamento de novos restaurantes para o Programa Prato Fácil em Guajará-Mirim.

A proposta busca atender às demandas de moradores que relatam dificuldades para utilizar o programa devido à existência de apenas um restaurante credenciado no município. A situação afeta principalmente famílias em situação de vulnerabilidade social que vivem em bairros mais distantes e precisam percorrer longas distâncias para ter acesso às refeições.

Com a indicação, a parlamentar pretende ampliar a rede de estabelecimentos participantes, incentivando a distribuição dos restaurantes em diferentes regiões da cidade. A medida tem como objetivo reduzir os deslocamentos dos beneficiários e facilitar o acesso da população às refeições oferecidas pelo programa.

Dra. Taíssa destaca a importância de fortalecer as políticas públicas de segurança alimentar, garantindo que o Prato Fácil alcance um número maior de pessoas que necessitam desse atendimento.

A deputada solicita que a SEAS avalie e adote as providências necessárias para viabilizar o credenciamento de novos estabelecimentos, considerando a distribuição territorial do município e as necessidades dos moradores de Guajará-Mirim.