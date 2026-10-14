Jaime Gazola e Fernando Máximo assumem compromisso de destinar R$ 40 milhões anuais ao “Hospital de Amor” em RO

O deputado federal eleito Jaime Gazola e o senador eleito Dr. Fernando Máximo assumiram, em parceria com Henrique Prata, presidente do Hospital de Amor, o compromisso de destinar R$ 40 milhões anuais para contribuir com a manutenção dos serviços da instituição em Rondônia.

A iniciativa tem como objetivo garantir suporte financeiro à unidade, referência no atendimento a pacientes com câncer, e contribuir para a continuidade dos serviços oferecidos à população rondoniense, independentemente das mudanças na representação política do estado.

Segundo Dr. Fernando Máximo, o compromisso busca assegurar que os pacientes continuem recebendo atendimento, acolhimento e assistência, sem que eventuais mudanças políticas representem incertezas para a instituição.

“Quem enfrenta o câncer precisa de tratamento, acolhimento e esperança, não de incertezas. O Hospital de Amor não ficará órfão de apoio. Assumimos esse compromisso para contribuir com a continuidade de um trabalho essencial para tantas famílias de Rondônia. A saúde e a vida das pessoas precisam estar acima de qualquer mudança política”, afirmou o senador eleito.

O compromisso anunciado reforça a intenção dos representantes eleitos de atuar em parceria com a direção do “Hospital de Amor” para contribuir com a sustentabilidade financeira da instituição e a manutenção dos atendimentos prestados aos pacientes oncológicos em Rondônia.