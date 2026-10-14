Marcos Rogério anuncia Lúcio Mosquini como coordenador da equipe de transição em Rondônia

O governador eleito de Rondônia, Marcos Rogério (PL), anunciou que o deputado federal Lúcio Mosquini será o responsável por coordenar a equipe de transição de governo. A declaração foi feita nesta quarta-feira, 14 de outubro, durante entrevista à Rádio 97,9 FM, de Machadinho d’Oeste.

Marcos Rogério afirmou que pretende conduzir o processo com uma equipe reduzida, concentrada no levantamento de informações técnicas sobre a estrutura do governo estadual.

“Nossa transição será muito curta, muito enxuta, com poucas pessoas e foco principalmente na parte técnica. Convidei o deputado federal Lúcio Mosquini, que já participou de um processo de transição em Rondônia e tem essa experiência, para coordenar nossa equipe de transição de governo”, declarou o governador eleito.

O trabalho deverá reunir informações sobre a situação administrativa e financeira do Estado, incluindo dados sobre as contas públicas, os compromissos financeiros, os contratos e os programas em andamento. O objetivo é permitir que o futuro governo conheça a estrutura da administração estadual antes de assumir oficialmente, em janeiro de 2027.

Em declarações divulgadas pela imprensa estadual, Mosquini afirmou que pretende elaborar um retrato da situação do Estado para subsidiar as decisões da próxima gestão. Segundo o parlamentar, o trabalho será organizado por áreas, com responsáveis pelo levantamento de informações específicas.

Mosquini também declarou que a transição não terá caráter de perseguição aos integrantes da atual administração. A equipe deverá se concentrar na coleta e na análise de dados para apresentar um diagnóstico ao governador eleito.

Paralelamente, o governo do governador Marcos Rocha (PSD), presidente estadual do partido, iniciou os procedimentos para organizar as informações referentes à administração que se encerra em 2026. A preparação dos dados deverá contribuir para o trabalho da equipe indicada por Marcos Rogério.