Obras de recapeamento avançam e transformam ruas de Pimenta Bueno com recursos de Ezequiel Neiva

Pimenta Bueno está passando por mudanças na infraestrutura urbana com o avanço dos serviços de recapeamento de ruas e avenidas. A recuperação da malha viária conta com R$ 5 milhões em recursos destinados pelo deputado estadual Ezequiel Neiva (PL), com o objetivo de melhorar as condições de tráfego, ampliar a segurança de motoristas e pedestres e proporcionar mais qualidade de vida à população.

O investimento representa um avanço para o município, especialmente em trechos onde o asfalto antigo apresenta desgaste e deterioração. Com a recuperação das vias, a expectativa é melhorar a mobilidade urbana, facilitar o deslocamento diário dos moradores e contribuir para a valorização dos bairros e das atividades comerciais.

O parlamentar investiu em ações no município de Pimenta Bueno (Foto: Alexandre Almeida I Secom ALE/RO)

O ex-vereador Marcos Carvalho destacou a atuação do parlamentar e a importância dos recursos para a execução das melhorias. “Ezequiel Neiva tem marca, história e trabalho no município de Pimenta Bueno. Por meio dos recursos destinados pelo deputado, ruas e avenidas estão recebendo investimentos para o recapeamento com massa asfáltica de qualidade, responsabilidade e respeito ao dinheiro público”, ressaltou.

Marcos Carvalho também enfatizou que os R$ 5 milhões estão sendo aplicados na recuperação de vias que necessitavam de melhorias. “São R$ 5 milhões em recursos para atender Pimenta Bueno. São ruas e avenidas que estavam com o asfalto antigo e deteriorado e que agora recebem atenção por meio do mandato do deputado Ezequiel Neiva. É um investimento que contribui para a qualidade de vida da população”, afirmou.

Recuperação de vias urbanas é uma demanda que conta com apoio de Ezequiel Neiva (Foto: Alexandre Almeida I Secom ALE/RO)

De acordo com o deputado estadual Ezequiel Neiva, os investimentos fazem parte de um trabalho contínuo voltado ao atendimento das necessidades dos municípios junto ao Governo do Estado. O parlamentar destacou que a recuperação das vias urbanas é uma demanda importante para Pimenta Bueno e reforçou o compromisso de buscar recursos que contribuam para o desenvolvimento local.

“Pimenta Bueno merece atenção e investimentos que façam diferença no dia a dia das pessoas. Estamos trabalhando para garantir melhorias na infraestrutura, recuperar ruas e avenidas e proporcionar melhores condições de mobilidade para a população. Nosso compromisso é continuar acompanhando as demandas do município e buscando recursos que contribuam para o seu desenvolvimento”, afirmou Ezequiel Neiva.

Além do recapeamento asfáltico, o deputado ressaltou que o município também conta com investimentos para a construção do centro comercial, ampliando as ações voltadas à infraestrutura e ao fortalecimento da atividade econômica. “Nosso trabalho em Pimenta Bueno vai além da recuperação das ruas e avenidas. Também estamos investindo na construção do centro comercial, uma iniciativa que busca oferecer melhores condições para as atividades comerciais e contribuir para o desenvolvimento do município. São ações que demonstram nosso compromisso em trabalhar por melhorias concretas para a população”, concluiu o parlamentar.