Deputado Ezequiel Neiva investe no esporte e contribui para valorização de talentos em Espigão d’Oeste

O esporte em Espigão d’Oeste conta com o apoio do deputado estadual Ezequiel Neiva (PL), que tem destinado investimentos para fortalecer iniciativas esportivas e ampliar as oportunidades para crianças e jovens.

Entre as instituições beneficiadas está a Academia Dragões do Norte, que desenvolve um trabalho voltado às artes marciais e à formação de atletas, inclusive com participação em competições internacionais, como um torneio realizado em Malta.

O incentivo ao esporte vai além dos resultados nas competições. A iniciativa contribui para a disciplina, o respeito, a convivência social e o desenvolvimento pessoal dos praticantes, além de proporcionar novas perspectivas para crianças e adolescentes. Com o apoio recebido, a academia amplia as possibilidades de participação em eventos esportivos e fortalece o trabalho de formação realizado no município.

Academia Dragões do Norte tem contribuído com o surgimento de novos talentos (Foto: Alexandre Almeida I Secom ALE/RO)

O responsável pela academia, sensei Moisés Moura, destacou a importância do investimento para que os atletas de Espigão d’Oeste tenham acesso a competições de alto nível e representem Rondônia em outros países. “Para nós, aqui de Espigão d’Oeste, o apoio do deputado estadual Ezequiel Neiva é primordial. Nossas crianças e jovens que praticam artes marciais precisam desse incentivo. Com o apoio do deputado, conseguimos avançar e levar nossos atletas para competições internacionais, representando nosso município, nosso estado e inclusive o nosso país”, afirmou Moisés Moura.

O sensei também ressaltou que o investimento contribui para fortalecer o trabalho de base da academia, especialmente no atendimento a crianças em situação de vulnerabilidade social. “É muito importante o apoio do Legislativo, por meio do nosso deputado, para que possamos avançar cada vez mais, participando de competições nacionais e internacionais e, principalmente, fortalecendo a base. Queremos oferecer oportunidades às crianças menos favorecidas, promovendo interação social e valorização pessoal. O deputado Ezequiel Neiva é um parceiro que abriu as portas e nos deu a oportunidade de conquistar reconhecimento por meio do esporte”, destacou.

Ezequiel Neiva é parceiro do projeto em Espigão d’Oeste (Foto: Alexandre Almeida I Secom ALE/RO)

Para o deputado estadual Ezequiel Neiva, investir no esporte significa criar oportunidades, incentivar talentos e contribuir para a formação de cidadãos. O parlamentar destacou o trabalho desenvolvido pelo sensei Moisés Moura e pela Academia Dragões do Norte, que, além de preparar atletas para competições, atua na formação de crianças e jovens por meio das artes marciais.

“Quando investimos no esporte, estamos investindo nas pessoas e no futuro das nossas crianças e dos nossos jovens. O trabalho realizado pelo sensei Moisés Moura é importante porque vai além das competições: ensina disciplina, respeito, responsabilidade e mostra aos atletas que eles podem conquistar novos espaços. Nosso compromisso é apoiar iniciativas que abram portas e ofereçam oportunidades para a população”, afirmou Ezequiel Neiva.

O deputado também ressaltou que o incentivo ao esporte faz parte de sua atuação em diferentes municípios de Rondônia, com atenção a projetos que valorizam atletas, fortalecem modalidades esportivas e ampliam o acesso da população à prática esportiva.

“Rondônia tem muitos talentos que precisam de oportunidade para mostrar seu potencial. Nosso trabalho é contribuir para que projetos como esse continuem avançando, alcançando mais crianças e jovens e levando o nome dos nossos municípios cada vez mais longe. Acreditamos no esporte como ferramenta de inclusão, desenvolvimento e transformação social”, encerrou.