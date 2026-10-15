DIA DOS PROFESSORES: Rosangela Donadon homenageia profissionais que transformam a educação em Rondônia

Neste 15 de outubro, Dia dos Professores, a deputada estadual Rosangela Donadon (PRD) presta homenagem aos professores e professoras de Rondônia, reconhecendo a dedicação desses profissionais à educação e à formação de crianças, jovens e adultos.

Na pessoa da professora e superintendente regional de Educação, Nilta Nunes, a parlamentar parabeniza todos os educadores do estado e destaca o papel fundamental que desempenham na construção de uma sociedade com mais oportunidades.

Para Rosangela Donadon, ser professor vai além de transmitir conhecimentos. É também inspirar, orientar e contribuir para o desenvolvimento de cada estudante, fortalecendo a educação como instrumento de transformação social.

A deputada ressalta ainda a importância de reconhecer e valorizar os profissionais que, diariamente, enfrentam desafios e dedicam seus esforços à aprendizagem e ao futuro das novas gerações.

“Neste dia especial, deixo meu reconhecimento, respeito e gratidão a todos os professores e professoras de Rondônia. São profissionais que fazem a diferença na vida de tantas pessoas e contribuem diretamente para o desenvolvimento do nosso estado”, destaca a parlamentar.

Ao celebrar a data, Rosangela Donadon reforça seus cumprimentos a todos os educadores rondonienses e deseja que a profissão receba cada vez mais reconhecimento, respeito e valorização.