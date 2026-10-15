FFER ajusta detalhes para apresentar calendário 2027 no Congresso Técnico do Rondoniense Série A

Após a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgar o calendário nacional para a temporada de 2027, a Federação de Futebol do Estado de Rondônia (FFER) acerta os últimos detalhes para apresentar a programação oficial das competições estaduais do próximo ano.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a apresentação oficial do calendário de 2027 ocorrerá durante o Congresso Técnico do Rondoniense Série A, agendado para o próximo dia 29 de outubro, às 10h, na sede da entidade. O evento reunirá dirigentes e representantes dos clubes participantes do campeonato.

A definição do cronograma estadual depende diretamente do alinhamento com as datas da CBF para evitar choque de horários com os torneios nacionais. O presidente da FFER, Heitor Costa, destacou que o planejamento local vinha sendo rascunhado e aguardava apenas a confirmação da entidade nacional.

“Sempre temos que aguardar a definição da CBF para oficializar o nosso calendário estadual. Com as competições nacionais oficializadas, divulgaremos a nossa programação de 2027 no congresso técnico, momento oportuno em que estaremos reunidos com os representantes dos clubes”, afirmou Heitor Costa.

O vice-presidente da FFER, Bruno Costa, ressaltou a importância do planejamento integrado para os times rondonienses que disputarão torneios fora do estado. “Conseguimos definir o período de cada competição estadual para que não haja conflito de datas com a Copa do Brasil e a Série D do Brasileiro, competições em que temos vários filiados garantidos para o próximo ano”, explicou.

Enquanto alinha a temporada de 2027, a FFER prossegue com a execução do calendário de 2026, com foco nas categorias de base do futebol feminino. Após o encerramento do Rondoniense Feminino Sub-17 no último final de semana, a entidade prepara o início do Rondoniense Feminino Sub-20.