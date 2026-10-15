Polícia Ambiental apreende armas de fogo e caminhão com madeira irregular durante operação em Vilhena

O Batalhão de Polícia Ambiental (BPA) da Polícia Militar realizou uma operação de combate a crimes ambientais no município de Vilhena, focada na repressão à caça ilegal de animais silvestres e ao transporte irregular de produtos florestais.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , durante as fiscalizações, a equipe policial realizou a abordagem a um veículo suspeito e localizou duas armas de fogo de calibre permitido em posse de dois indivíduos.

Diante do flagrante, os suspeitos foram detidos e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais cabíveis.

Na sequência das diligências, os policiais ambientais abordaram um caminhão Mercedes-Benz que transportava madeira da espécie Itaúba sem a licença ou documentação ambiental obrigatória para o transporte.

Devido à irregularidade constatada, o veículo e toda a carga de madeira foram apreendidos e recolhidos ao Pelotão de Polícia Ambiental de Vilhena, onde foram adotadas as medidas administrativas e criminais pertinentes.