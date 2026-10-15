Senador Bagattoli e bancada do PL eleita em 2026 participam de carreatas em apoio a Flávio Bolsonaro

Teve início, nesta quarta-feira (14), uma série de carreatas em apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência da República.

Ao todo, os atos vão percorrer 12 municípios do interior de Rondônia que devem reunir lideranças da direita no estado, a exemplo do senador Jaime Bagattoli (PL).

Os atos são organizados pelo deputado federal do PL, Lúcio Mosquini.

“Rondônia foi o único estado do país em que Flávio venceu em todos os municípios. E precisamos garantir que o feito se repita também no 2º turno. Por isso, vamos percorrer, nesta semana, vários municípios do interior para reforçar que a direita tem o melhor projeto de país”, declarou o senador.

Nesta quarta-feira, Bagattoli e as lideranças do PL estiveram em Ariquemes, Machadinho d’Oeste e Ouro Preto do Oeste. Nos próximos dias, a Carreata do 22 descerá com destino à região central do estado, além da Zona da Mata e Vale do Guaporé.