Vilhena sedia hoje roda de conversa da OAB sobre saúde física e mental com foco na equidade racial para mulheres negras

Vilhena acolhe na noite desta quinta-feira, 15, o evento “Conversa Entre Pretas: Nossa Saúde Física e Mental”.

Promovido no âmbito da agenda de ações de conscientização e valorização social da OAB Rondônia, o debate coloca no centro das discussões temas cruciais como saúde, equidade racial e o direito das mulheres negras a viverem com dignidade.

O encontro, realizado em parceria com o movimento Ancestralidade Vilhena, começa às 19h, estendendo-se até as 21h, no Espaço Giocondo Bagattoli (localizado na Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, nº 192, aos fundos do Auto Posto Catarinense 2).

A roda de conversa reúne autoridades do Poder Judiciário, do sistema de igualdade racial do Governo Federal, da advocacia e profissionais da área da saúde pública.

Entre os participantes estão Cledisson Júnior, Secretário de Gestão do Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial; Dra. Miria do Nascimento de Souza, Juíza de Direito do Tribunal de Justiça de Rondônia e Gestora Local do Pacto Nacional do Judiciário pela Equidade Racial; Carina Batista Hurtado, advogada, Conselheira Seccional da OAB/RO e Presidente da Comissão de Igualdade Racial e Verdade da Escravidão Negra; Rosenilda Ferreira Souza da Silva, Coordenadora Nacional do Movimento Negro Unificado (MNU), e Elizabete Vieira de Camargo, Enfermeira, Psicóloga, Assistente Social e Coordenadora do Núcleo de Psicologia do Hospital Regional de Vilhena.

DIÁLOGO E AÇÃO COMUNITÁRIA

Sob o lema “Vidas Negras Importam”, a iniciativa visa promover um espaço de escuta ativa e construção de diretrizes voltadas para o bem-estar integral da mulher negra no estado de Rondônia. Entre as pautas em destaque estão a saúde mental, o acesso humanizado aos serviços públicos de saúde e o fortalecimento de redes de apoio contra a discriminação racial e de gênero.

A ação integra a agenda institucional da OAB Rondônia, reforçando o pilar do órgão de impulsionar, defender e cuidar da cidadania e dos direitos humanos na região.

A entrada é franca e gratuita. Mais informações no Instagram @ancestralidadevha.