26 novos ares-condicionados estão sendo instalados no Hospital Regional de Vilhena

A equipe de manutenção do Grupo Chavantes que atende o Hospital Regional de Vilhena começou a instalação de 26 novos aparelhos de ar condicionado de última geração, que vão contemplar a nova UTI e a sala de repouso dos profissionais de saúde.

Os equipamentos chegaram no início da semana e a instalação começou imediatamente.

O primeiro ambiente a receber a melhoria foi a sala de repouso, espaço destinado ao descanso dos profissionais que se revezam em diferentes horários e precisam de conforto e comodidade para recuperar a energia durante os plantões.

Após a solução definitiva com a instalação de quatro aparelhos na sala de repouso, o trabalho foi direcionado para a nova UTI, que receberá 22 unidades no total para atender a todos os leitos.

Segundo o responsável pela manutenção, os 26 aparelhos são de última geração e contam com uma tecnologia inovadora que promove a renovação completa do ar.

O sistema funciona por meio de captação externa, onde um duto especial puxa o ar do ambiente externo e o introduz no espaço climatizado, com capacidade de vazão que pode chegar a dezenas de metros cúbicos por hora. Antes de entrar no cômodo, esse ar passa por uma filtragem em múltiplos estágios, com filtro EPA de quatro camadas, capaz de reter poeira, partículas suspensas, vírus, bactérias e outras impurezas.

Outro diferencial é o controle de CO₂ e de odores, já que a entrada contínua de oxigênio novo ajuda a diluir a concentração de dióxido de carbono gerada pela respiração humana, evitando fadiga, cansaço e sonolência comuns em ambientes fechados.

O fluxo renovado também contribui para o equilíbrio da umidade, estabilizando a umidade relativa do ar e prevenindo o ressecamento excessivo das vias respiratórias. Os equipamentos ainda contam com sensores inteligentes, como o monitoramento de compostos orgânicos voláteis (TVOC), que exibem a qualidade do ar em tempo real no visor da evaporadora, geralmente por meio de cores como azul para indicar boa qualidade e laranja para qualidade ruim. Quando o ar externo está muito poluído ou com presença de fumaça, o sistema pode alternar para o modo de purificação interna, sugando e filtrando de forma cíclica o próprio ar do cômodo.

Segundo a direção do Grupo Chavantes, esse modelo de ar condicionado é o mais indicado para ambientes que requerem cuidados especiais como a UTI. “A renovação e controle do ar em diferentes situações, certamente darão uma contribuição significativa na qualidade do tratamento dos pacientes da UTI”, disse a diretora administrativa do Grupo, Allany Paula

(Assista ao vídeo abaixo).