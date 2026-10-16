FICCO deflagra “Operação Dissolução” e cumpre 41 mandados contra facção criminosa em Rondônia

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Rondônia (FICCO/RO), com o apoio da Polícia Civil e da Polícia Militar, deflagrou nesta sexta-feira, 16 de outubro, a “Operação Dissolução”.

A ação é voltada ao combate e desarticulação de integrantes de uma organização criminosa com atuação na capital e em municípios do interior do estado.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a operação tem como objetivo principal desmantelar uma célula criminosa responsável pela dominação territorial de um residencial popular localizado na Zona Sul de Porto Velho. No local, o grupo mantinha pontos de venda de entorpecentes, sistema de vigilância armada e controle rígido do acesso de moradores e visitantes.

A organização é investigada por uma série de crimes graves praticados principalmente entre os anos de 2024 e 2025, incluindo homicídios consumados e tentados, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, extorsão e restrição de liberdade de pessoas. As apurações apontam ainda que o braço armado do grupo participou de ataques contra integrantes de uma facção rival durante uma escalada de violência registrada no segundo semestre de 2024.

O grupo mantinha uma estrutura organizada com funções bem definidas, englobando a guarda de armamentos, arrecadação e repasse de valores do tráfico, aplicação de sanções internas, além de executores e olheiros que prestavam contas periodicamente à cúpula, mantendo comunicação inclusive com detentos do sistema prisional.

Ao todo, a 1ª Vara de Garantias da Comarca de Porto Velho expediu 23 mandados de prisão temporária e 18 mandados de busca e apreensão domiciliar. As ordens judiciais estão sendo cumpridas em Porto Velho e no município de Alto Paraíso.

A população pode colaborar repassando informações sobre atividades de facções criminosas, foragidos da Justiça ou tráfico de drogas por meio do Disque 197, canal oficial da Polícia Civil, com garantia de sigilo absoluto. A FICCO/RO é composta pela Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Penal Estadual, Polícia Militar e Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN).